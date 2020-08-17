МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.32 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,02% — до 5,32 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,03%, до 160,65 доллара, "Лукойла" — увеличивалась на 0,1%, до 72,41 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,72% — до 5,28 доллара, "Газпром нефти" — на 0,89%, до 22,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 1,21% — до 28,82 доллара, "Северстали" — на 0,34%, до 13,24 доллара, НЛМК — на 1,51%, до 22,15 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,27%, до 0,99 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,63%, до 13,18 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 2,67% — до 24,07 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 1,27% — до 5,84 доллара, "Магнита" — на 0,22%, до 15,66 доллара. Расписки "Ленты" росли в цене на 0,26% — до 2,86 доллара.