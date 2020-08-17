МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник не показывают выраженной динамики, опасения вокруг пандемии коронавируса в регионе сдерживают настроения инвесторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.37 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,14% — до 6098,52 пункта, французский CAC 40 — на 0,02%, до 4964,1 пункта, немецкий индекс DAX поднимался на 0,03%, до 12905,4 пункта. Минутами ранее французский и немецкий индексы снижались.

Ситуация вокруг пандемии продолжает оставаться в центре внимания рынков. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 21,3 миллиона случаев заражения COVID-19, свыше 761 тысячи человек скончались. При этом в Европе уже вновь начинают ужесточать карантинные ограничения.

В выходные власти Италии приняли решение закрыть с понедельника все дискотеки, танцевальные залы и другие подобные заведения из-за распространения коронавируса. Накануне в Италии зарегистрирован самый резкий с 23 мая рост числа случаев заражения COVID.

Решение Италии следовало после заявления властей Великобритании, сделанного на прошлой неделе, о введении 14-дневного карантина для прибывающих из Франции, Нидерландов, Мальты, Монако и островов Тёркс и Кайкос, а также с заморской территории Аруба, входящей в состав Королевства Нидерланды, из-за повышенного уровня COVID-19 в указанных государствах.

Рынки также ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор по итогам заседания 28-29 июля ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Инвесторы надеются получить подсказки регулятора по его дальнейшей монетарной политике, а также оценку по восстановлению экономики страны на фоне пандемии. Комментарии Федрезерва могут повлиять на курс доллара, что отразится на стоимости евро к американской валюте.