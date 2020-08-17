МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем немного снижается к иене и евро на неопределенности вокруг торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.01 мск курс евро к доллару рос до 1,1853 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1841 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 106,39 иены со 106,59 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 92,98 пункта.

Участники торгов продолжают внимательно следить за отношениями между США и КНР. В прошлую пятницу СМИ сообщили, что переговоры двух стран по торговле, которые были запланированы на субботу, 15 августа, отложены, а новая дата пока не определена. Конфликт между США и Китаем длится уже долгое время. Отношения между странами в последние месяцы накалены по целому ряду причин, таких как пандемия коронавируса, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями, торговые противоречия.

Неопределенности рынкам также добавляет отсутствие новостей по пакету экономических стимулов, который по-прежнему находится на стадии обсуждения между Белым домом и демократами.

"Несмотря на то, что обсуждение пакета мер стимулирования, похоже, приостановлено, рынки, вероятно, придерживаются мнения, что принятие серьезного налогового законодательства неизбежно", — полагает аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.

Инвесторы также предпочитают отказываться от активных покупок, ожидая публикации протокола июльского заседания Федрезерва, прошедшего 28-29 июля. Инвесторы надеются получить подсказки регулятора по его дальнейшим планам по монетарной политике, а также оценку по восстановлению экономики страны на фоне пандемии.