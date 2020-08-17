МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль снижается к доллару и к евро на фоне слабонегативной динамики рынка нефти.

Продажи рублевых гособлигаций оказывают давление на курс рубля, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.22 мск рос на 55 копеек, до 73,42 рубля, курс евро — на 76 копеек, до уровня 87,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в понедельник снижается к доллару и к евро, отыгрывая ухудшение конъюнктуры рынка нефти. Стоимость марки Brent снижается на 0,5%, до 44,59 доллара за баррель.

Инвесторы продают нефтяные контракты под давлением сообщений о том, что иранские нефтяные компании заключили с местными подрядчиками 13 договоров более чем на 1,5 миллиарда евро об увеличении нефтедобывающих мощностей в стране в общей сложности на 185 тысяч баррелей. В то же время Китай продолжает пользоваться возможностью запастись дешевой нефтью и забронировал танкеры для перевозки примерно 20 миллионов баррелей американской нефти в августе и сентябре.

Кроме того, как и в предыдущие дни, продажи инвесторами длинных ОФЗ давит на курс рубля, считает Олег Кочетков из МТС Банка. На прошлой неделе Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПК серии 24021 с погашением в апреле 2024 года в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

При этом основные западноевропейские биржевые фондовые индексы днем меняются разнонаправленно в пределах 0,15%, американские фондовые фьючерсы прибавляют 0,3-0,6%, создавая противоречивый фон с точки зрения аппетита к риску на мировых площадках.

В итоге, доллар и евро повышаются к рублю на 0,7-0,9%. Рублевая цена нефти колеблется при этом немного ниже уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Продажи валюты экспортерами несколько компенсируют давление на рубль, и курс остается в весьма узком диапазоне, а для выхода из него нужен какой-то новый драйвер, рассуждает Кочетков из МТС Банка. "Сегодня мы ориентируемся на торги в диапазоне 72,70-74 рубля за доллар", — оценил он.

Индекс российских гособлигаций ускорил снижение, обновив месячный минимум и приблизившись к трехмесячному, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения в рамках двухнедельного диапазона консолидации: 72,64–74,11 рубля за доллар и 85,65–87,36 рубля за евро. При ухудшении ситуации на мировых рынках рубль, скорее всего, выйдет вниз из данного диапазона, ускорив снижение", — добавил он.

В отсутствие важных локальных заголовков и четкого тренда на мировых площадках торговля рублем пока происходит в более спокойном режиме, что интуитивно ожидается от августа, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. Но волатильность все равно проявляется в виде реакции на изменения потоков на покупку и продажу в течение дня, добавил он.

"На текущей неделе в пользу рубля будет играть подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду – но в перспективы значимого укрепления национальной валюты (падение доллара ниже 72-72,5 рубля) пока верится с трудом. Уж слишком много неопределенности вокруг, и слишком широк набор потенциально опасных тем: от переговоров между США и Китаем и динамики распространения коронавируса до ситуации в Белоруссии и выхода иностранных инвесторов из ОФЗ", — сказал Кошелев.