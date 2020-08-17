МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются, трейдеры находятся в ожидании встреч комитетов ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.56 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2% — до 44,71 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,02% — до 42 долларов за баррель.

Встречи техкомитета и министерского комитета ОПЕК+ запланированы на 17 и 19 августа соответственно. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

ОПЕК+ будет стремиться "поддерживать высокий уровень соблюдения требований", считает сырьевой стратег Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), чьи слова приводит агентство Рейтер.

Давление на рынки по-прежнему оказывает напряженность между США и Китаем, что может подорвать зарождающееся восстановление спроса. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, а США — крупнейшим нефтепроизводителем. В прошлую пятницу СМИ сообщили, что переговоры двух стран по торговле, которые были запланированы на субботу, 15 августа, отложены, а новая дата пока не определена.