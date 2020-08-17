МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник вслед за фондовыми биржами в Китае, закрывшимися в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,25%, до 27861 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,75%, до 11216,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 3373,62 пункта.

Трейдеры обратили внимание на динамику бирж Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а в частности, на китайские индексы, которые выросли по итогам торгов понедельника на фоне новых мер ЦБ Китая, направленных на поддержку экономики. Регулятор произвел вливание ликвидности в экономику на 700 миллиардов юаней (около 100 миллиардов долларов) через годичную программу среднесрочного кредитования финансовых организаций (MLF).

Это поддерживает ожидания восстановления мировой экономики в условиях продолжающегося распространения нового коронавируса.

Инвесторы также продолжают следить за новостями вокруг нового пакета стимулирования в США. Президент Штатов Дональд Трамп предлагает выделить на эти цели около 1 триллиона долларов дополнительно к уже потраченным примерно 3 триллионам, в то время как демократы хотят до 2 триллионов долларов дополнительного финансирования.

Рынки также ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор по итогам заседания 28-29 июля ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Инвесторы надеются получить подсказки регулятора о его дальнейшей монетарной политике, а также оценку восстановления экономики страны на фоне пандемии коронавируса.