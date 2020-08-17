17 авг — Dow Jones. До президентских выборов в США остается три месяца, и некоторые трейдеры уже готовятся к длительной политической неопределенности, которая будет оказывать давление на фондовый рынок.

Инвесторы занимаются не только привычным хеджированием риска смены власти в Вашингтоне. Они делают ставку на волатильность и возможный обвал на рынке позднее в этом году. Некоторые опасаются, что президент Трамп попытается отложить выборы или нарушить голосование по почте. Не исключено также, что результат голосования будет оставаться неизвестным в течение нескольких недель после закрытия избирательных участков.

Беспокойство относительно выборов усиливает существующие опасения насчет слабости экономики, второй волны коронавирусной пандемии этой осенью и высоких уровней, на которых находится рынок. Медведи ожидают, что беспорядок с выборами ударит по и без того слабой экономике, в то время как заболеваемость в более холодные месяцы усилится – и все это скажется на рынке акций, котировки которого сейчас учитывают сценарий экономического восстановления. Индекс S&P 500 прибавил с начала года 4,4% и в пятницу закрылся на отметке 3372,85 пункта. Его восстановление от мартовских минимумов позволило ему показать лучший 100-дневный период с 1933 года.

На динамику рынка сейчас прежде всего влияет состояние экономики и неопределенность вокруг новой программы финансовой поддержки населения. Такая неясность может сказаться на наблюдающемся с недавних пор медленном восстановлении розничных продаж и занятости. На следующей неделе трейдеры будут следить за новыми данными по заявкам на пособие по безработице и продажам жилья, при этом многие ожидают сохранения низких объемов торгов до конца текущего месяца.

Как отметил Пол Бриттон, основатель Capstone Investment Advisors LLC, его компания использует деривативы, привязанные к популярному индикатору ожидаемой волатильности – Cboe Volatility Index (VIX), а также опционные контракты. С помощью этих инструментов компания делает ставки на волатильность до конца этого года в рамках одной из своих стратегий. Его клиенты, включая фонды управления целевым капиталом и пенсионные фонды, рассчитывают с помощью подобных сделок застраховаться от спада на рынке.

Bridgewater Associates, крупный хедж-фонд с активами на 140 млрд долларов, в прошлом месяце предупредил своих клиентов о риске того, что выборы не позволят определить явного победителя. "С настоящей неопределенностью инвесторы могут столкнуться в том случае, если возникнут существенные опасения насчет легитимности процесса определения победителя, – заявили в Bridgewater. – Учитывая характер президента Дональда Трампа, его заявления о вероятности мошенничества и относительно непроверенный и неясный процесс урегулирования, мы не исключаем и такой сценарий".

Согласно провайдеру данных Trade Alert, некоторые из крупнейших открытых позиций по опционам на индекс S&P 500 окажутся прибыльными, если индекс резко упадет до конца декабря. В их числе – медвежьи пут-опционы, привязанные к страйку – или уровню, на котором эти контракты могут быть исполнены, – в 2500 или 2000 пунктов, что как минимум на 26% ниже уровня закрытия пятницы, равного 3372,85 пункта.

Как правило, в преддверии выборов рынки демонстрируют волатильность, а октябрь и ноябрь обычно в любом случае бывают наименее предсказуемыми месяцами года. С момента своего создания индекс VIX вырастал в среднем примерно на 4 пункта в преддверии последних семи выборов.

Опасения, связанные с выборами, на этот раз кажутся еще более сильными. Инвесторы платят за октябрьские фьючерсы на VIX больше, чем за сентябрьские, и эта разница сейчас больше, чем во время четырех предыдущих предвыборных циклов начиная с 2004 года, указывает Стюарт Кайзер, руководитель аналитических исследований по рынку деривативов в UBS Group AG. Согласно данным UBS, эта дополнительная премия сейчас превышает свой исторический уровень более чем в два раза. Эти деривативы покрывают предстоящие выборы, которые состоятся 3 ноября.

Джек Альбин, директор по инвестициям в Cresset Capital в Чикаго, отмечает, что ищет способы захеджироваться от смуты, которая может наступить после выборов. Альбин фокусируется на структурированных нотах. Это персонализированные инвестиционные инструменты, продаваемые банками и предлагающие защиту изначальных инвестиций и некоторый дополнительный доход. Однако для этих продуктов могут быть характерны высокие комиссии и другие ограничения.

Он также покупает на Cboe Global Markets Inc. ряд пут-опционов, обещающих прибыль при падении рынка, и продает контракты, предполагающие ставку на рост рынка.

— Авторы Gunjan Banerji, Gunjan.Banerji@wsj.com, Gregory Zuckerman, gregory.zuckerman@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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