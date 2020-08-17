МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций после утреннего обновления многомесячных максимумов днём перешел к коррекционному снижению на фоне ощутимого ослабления рубля против доллара и евро в условиях роста внешнеполитических рисков, говорят аналитики.

Негативная динамика рынка нефти поддерживает фиксацию прибыли после роста стоимости российских активов на прошлой неделе.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 15.45 мск снижается на 0,3%, до 3054 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1307 пунктов. С утра оба индекса обновили максимумы с февраля-марта, поднявшись до 3090,42 и до 1336,58 пункта соответственно.

Курс доллара растет на 75 копеек, до 73,62 рубля, евро – на 1,04 рубля, до 87,29 рубля

КОРРЕКЦИЯ

Негативный фон днем усилился на фоне ухода инвесторов из российских рублевых госбумаг. Это, в свою очередь, повлекло падение курса рубля против основных резервных валют.

Продажи инвесторами ОФЗ РФ, в том числе и из-за обострения внешнеполитических рисков на фоне событий в Белоруссии, давят на курс рубля и в целом – на стоимость российских активов, считают аналитики.

Кроме того, стоимость нефти марки Brent снижается на 0,4%, до 44,64 доллара за баррель. Трейдеры находятся в ожидании встреч комитетов ОПЕК+: техкомитета и министерского — 17 и 19 августа соответственно.

При этом основные западноевропейские биржевые фондовые индексы днем растут на 0,2-0,6%, американские фондовые фьючерсы прибавляют 0,3-0,8%.

Оптимизм на мировых рынках поддерживают стимулирующие мерами центробанка Китая, который произвел вливание ликвидности в экономику на 700 миллиардов юаней (около 100 миллиардов долларов) через годичную программу среднесрочного кредитования финансовых организаций.

В лидерах снижения цены — акции АФК "Система" (-3,7%), "Алросы" (-2,3%), ГДР "Ленты" (-1,6%), акции "Газпрома" (-1,3%).

В то же время вслед за золотом растут в цене акции Petropavlovsk (+5,7%), "Селигдара" (+5,3%), "Polymetal" (+2,6%), "Полюса" (+2,3%). Также дорожают акции "Яндекса" (+2,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Внешнеполитические риски возросли: это и усиление напряженности в отношениях между США и Китаем, и, конечно, протесты в Белоруссии, рассуждает Джон Волш из Альфа-банка.

"Сложившаяся после президентских выборов ситуация в этой стране несет определенные риски и для России, которая непроизвольно может оказаться вовлеченной во внутриполитический кризис в Белоруссии. Пока трудно сказать, в каком направлении будут развиваться события", — добавил он.

Тем не менее, с учетом позитивной динамики мировых фондовых рынков во второй половине дня преобладают шансы на повышение котировок российских акций, хотя потенциал этого повышения уже в существенной мере ограничен краткосрочными показателями оценочной волатильности, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс". Целевые диапазоны закрытия для индекса Мосбиржи сегодня составляют 3010-3100 пунктов, оценил он.

Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи выступает уровень 3040 пунктов, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на сегодня: 3030-3100 пунктов, добавила она.