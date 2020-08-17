МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник преимущественно растут, инвесторы отыгрывают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.52 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на незначительные 0,02%, до 27925,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,78%, до 11104,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,36%, до 3385,14 пункта.

Окончание сезона квартальных отчетов, большинство из которых оказались лучше ожиданий инвесторов, вселило в рынки ожидания того, что американская экономика находится в лучшем состоянии, чем казалось. Как отмечает агентство Рейтер, ссылаясь на данные Refinitiv, по состоянию на 14 августа 457 компаний из списка S&P 500 опубликовали результаты, из которых 81,4% оказались выше, чем ожидалось.

На этом фоне и акции ритейлеров Walmart и Target дорожают на 1,4% и 2% в преддверии выхода отчетности.

Индексы поддерживаются также другими корпоративными новостями. Бумаги американской фармацевтической компании Principia Biopharma растут в цене на 9,2% после того, как французская Sanofi заявила, что купит её за 3,7 миллиарда долларов.

В среду инвесторы также ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы. По его итогам ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Инвесторы надеются получить подсказки регулятора о планах его дальнейшей монетарной политики, а также оценку восстановления экономики страны на фоне пандемии нового коронавируса. Следующее заседание регулятора запланировано на 15-16 сентября.