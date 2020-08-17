МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером снижается к другим основным мировым валютам ещё большими темпами, чем днём, инвесторы оценивают перспективы торгового соглашения США и Китая после отсрочки переговоров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.01 мск курс евро к доллару рос до 1,1869 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1841 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 106,06 иены со 106,59 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,25%, до 92,86 пункта.

Взаимоотношения Соединенных Штатов и Китая остаются в центре внимания рынков. В пятницу СМИ сообщили, что торговые переговоры сторон, которые были запланированы на субботу, отложены, а новая дата пока не определена.

Аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, отметил, что неопределенность по поводу торговых переговоров усугубила напряженность между Вашингтоном и Пекином. Конфликт между США и Китаем длится уже долгое время. Отношения между странами в последние месяцы накалены по целому ряду причин, таких как пандемия коронавируса, ситуация с правами национальных меньшинств в Китае, его отказ принять участие в переговорах о контроле над вооружениями.

"Отсутствие согласия между республиканцами и демократами в отношении соглашения о стимулировании экономики также остается проблемой", — добавил аналитик.

Переговоры о новом пакете стимулирования идут на протяжении нескольких недель и зашли в тупик в начале августа. Ранее конгресс США уже выделил около 3 триллионов долларов на поддержку экономики.