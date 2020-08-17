МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Золото торгуется в понедельник вокруг психологической отметки в 2 тысячи долларов за унцию на сохранении экономических и геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,05%, или на 39,7доллара — до 1989,85 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов стоимость металла поднималась до 1999,05 доллара за унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 4,83% — до 27,348 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, остается высоким в условиях сохранения рисков для восстановления экономики. Так, например, в Европе усугубляется ситуация вокруг пандемии коронавируса, где страны начинают вновь усиливать карантинные ограничения. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 21,3 миллиона случаев заражения, свыше 761 тысячи человек скончались.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая. Переговоры, запланированные на 15 августа, был отложены н неопределенный срок.

Рынки также ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор по итогам заседания 28-29 июля ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Инвесторы надеются получить подсказки регулятора о его дальнейшей монетарной политике, а также оценку восстановления экономики страны на фоне пандемии коронавируса.

За прошлую неделю котировки золота опустились на 4% на фоне роста доходности гособлигаций США. Удешевление металла поддерживалось также коррекцией после предшествующего рекордного роста до 2089,2 доллара за унцию 7 августа. В результате на прошлой неделе цена на золото опускалась ниже 1900 долларов. "Мы наблюдаем этап консолидации после распродажи на прошлой неделе", — приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика Activ Trades Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), который уточнил, что спрос на золото остается повышенным.