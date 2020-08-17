МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) подала заявление о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской фондовой биржи (ЛФБ, LSE) и о намерении прекратить программу депозитарных расписок, делистинг ожидается 16 сентября, говорится в сообщении компании.

"ТМК осуществляет делистинг ГДР с ЛФБ в продолжение решения совета директоров ТМК от 8 апреля 2020 года не рассматривать сохранение листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже в качестве стратегического приоритета ТМК и после завершения добровольного предложения АО "ВТЗ", стопроцентного дочернего общества ТМК, о приобретении акций ТМК. Ожидается, что делистинг будет осуществлен 16 сентября 2020 года", — сообщила ТМК в понедельник.

ТМК в начале апреля объявила о намерении выкупить через дочернюю компанию "Волжский трубный завод" (ВТЗ) более 358 миллионов собственных акций (34,7% уставного капитала) по цене 61 рубль за бумагу, после чего провести делистинг на LSE. Как сообщила ТМК в конце июля, акционеры компании в рамках добровольного предложения предъявили к выкупу около 230 миллионов акций компании (22,3% капитала) на общую сумму порядка 14,027 миллиарда рублей.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2019 года сократила отгрузку стальных труб на 5% — до 3,8 миллиона тонн.