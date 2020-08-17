МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Московская биржа начнет 24 августа торги 19-ю акциями американских компаний, бумаги Apple начнут торговаться 7 сентября, говорится в сообщении торговой площадки.

"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 17 августа 2020 года принято решение определить 24 августа 2020 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг: Microsoft, Amazon, NVIDIA, McDonald's, Facebook, Twitter, Alphabet (материнская компания Google), ExxonMobil, Boeing, Intel, AT&T, Pfizer, Visa, Netflix, Micron Technology, Activision Blizzard, Walt Disney, AMD, Mastercard", — говорится в сообщении.

Кроме того, решено "определить 07 сентября 2020 года как дату начала торгов в процессе обращения акций Apple", также сообщила биржа.