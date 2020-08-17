МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в понедельник ростом на фоне общего оптимизма на фондовых рынках, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,62%, до 6127,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,18%, до 4971,94 пункта, немецкий DAX — на 0,11%, до 12915,15 пункта.

В понедельник на фондовых рынках присутствовали рисковые настроения. Так, биржи Китая закрылись преимущественно ростом. Оптимизм там был связан со стимулирующими мерами центробанка страны. Основные американские индексы также сейчас в основном растут.

Но аналитик Rabobank Бас ван Хеффен (Bas Van Geffen) сказал агентству Рейтер, что в последние несколько месяцев на рынках присутствовал оптимизм по поводу экономического восстановления, но новый раунд ограничений свидетельствует о проблемах. "Мы предупреждали, что это не будет V-образное восстановление… и, возможно, это своего рода сигнал рынкам, что этого (быстрого восстановления — ред.) не будет", — отметил эксперт.

Так, заболеваемость коронавирусом в ряде стран Западной и Южной Европы вновь перешла к росту в начале июля, вскоре после частичного открытия границ.