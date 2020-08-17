МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снизился по индексам в начале недели, корректируясь после обновления максимумов за несколько месяцев, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,31%, до 3052,46 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,14%, до 1308,71 пункта. В понедельник с утра оба индекса обновили максимумы с февраля-марта, поднявшись до 3090,42 и до 1336,58 пункта соответственно.