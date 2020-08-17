МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. РФ по итогам января-июля текущего года сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка, на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные Росстата.

При этом в июле относительно июля 2019 года производство золота выросло на 4,3%, а относительно предшествовавшего месяца — на 22,7%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.