МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением своей стоимости, подорожали лишь расписки TCS Group, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,91%, до 5,22 доллара, "Новатэка" — на 2,61%, до 156,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,97%, до 71,64 доллара, "Газпрома" — на 1,95%, до 5,14 доллара, "Газпром нефти" — на 0,67%, до 22,25 доллара.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 1,93%, до 27,92 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 1,36%, до 13,02 доллара, НЛМК — на 0,46%, до 21,72 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,1%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 1,72%, до 12,87 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,99%, до 24,15 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 4,73%, до 5,64 доллара, "Магнита" — на 2,61%, до 15,29 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 1,58%, до 2,81 доллара.