МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Гособлигации Белоруссии в понедельник продолжили активно падать в цене на фоне сообщений о забастовках предприятий в стране и ожиданиях возможных санкций со стороны США и ЕС. Доходность по этим бумагам превышала 10% годовых на Московской бирже, следует из данных торгов.

В частности, облигации "Республика Беларусь 07" с погашением 1 мая 2025 года максимально снижались в цене до 93% от номинала, при этом в пятницу торги бумагами закрылись на уровне 96,99% от номинала. Доходность последней сделки на 18.49 мск понедельника составляла 10,06% годовых при цене 95,10% от номинала.

Гособлигации "Республика Беларусь 04" с погашением 3 августа 2022 года максимально снижались в цене до 97,7% от номинала, а в пятницу торги бумагами закрылись на уровне 98,24% от номинала. Доходность последней сделки составила 10,09% годовых при цене 97,9% от номинала.

Минфин Белоруссии ранее объявил о размещении в период с 10 августа по 22 декабря государственных именных облигаций номиналом 1 тысяча долларов. В первый день было размещено 5,187 тысячи облигаций, 11 августа — 3,093 тысячи, 12 августа — 276 штук, 13 августа — ни одной, 14 августа — 21, в понедельник — ни одной.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.

В начале недели предприятия стали останавливаться из-за забастовок. Бастующие сотрудники "Беларуськалия", одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, вырабатывают меры по безопасной остановке техпроцесса, пока он полностью не остановлен.

Рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ) в понедельник приостановили работу доменных печей. Однако позднее БМЗ восстановил работу в штатном режиме — доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия. Актив Минского тракторного завода (МТЗ) на собрании с руководством объявил о начале забастовки с 8 утра 17 августа.

Глава штаба баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз в видеообращении призвала белорусов к всеобщей забастовке. Ведущие политические партии Европейского парламента в совместном заявлении в понедельник призвали к проведению новых "свободных" выборов в Белоруссии. Американский президент Дональд Трамп в первом комментарии по поводу белорусской ситуации назвал "ужасной" ситуацию в Белоруссии. США внимательно следят за происходящим, добавил он.