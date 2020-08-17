МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций после утреннего обновления многомесячных максимумов по итогам основной торговой сессии понедельника скорректировался вниз на фоне ощутимого ослабления рубля против доллара и евро, внешнеполитические риски в связи с событиями в соседней Белоруссии оказывают давление на российские активы, говорят эксперты.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,31%, до 3052,46 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,14%, до 1308,71 пункта. В понедельник с утра оба индекса обновили максимумы с февраля-марта, поднявшись до 3090,42 и 1336,58 пункта соответственно.

Курс доллара по состоянию на 19.59 мск растёт на 56 копеек, до 73,43 рубля, евро – на 90 копеек, до 87,15 рубля.

КОРРЕКЦИЯ ВНИЗ

После обновления основными биржевыми индикаторами с утра многомесячных максимумов основное давление российские активы испытывали на фоне ухода от инвесторов риска из-за обострения ситуации в Белоруссии. "Хотя фундаментальная картина для российских акций остается достаточно благоприятной, против российских активов сейчас играет неопределенность вокруг белорусских выборов и слабый интерес в связи с этим со стороны иностранных инвесторов", — говорит Максим Бирюков из УК "Альфа-Капитал".

"Конфликт в соседней стране пока несущественно сказался на российских активах, однако сценарии вмешательства России в конфликт или оказания масштабной помощи нынешним властям Белоруссии (примерно 25% основных исходов, по нашим оценкам) предполагают существенные риски для российских активов", — поясняют аналитики компании ITI Capital.

При этом стоимость нефти марки Brent повышается вечером на 0,6%, до 45 долларов за баррель. Трейдеры находятся в ожидании заседаний комитетов ОПЕК+: техкомитета и министерского — 18 и 19 августа соответственно.

А основные западноевропейские биржевые фондовые индексы выросли на 0,2-0,6%, американские фондовые индексы также в основном прибавляют, в пределах 0,8%.

Оптимизм на рынках поддерживают стимулирующие меры центробанка Китая, который произвел вливание ликвидности в экономику на 700 миллиардов юаней (около 100 миллиардов долларов) через годичную программу среднесрочного кредитования финансовых организаций.

В лидерах снижения цены сегодня оказались акции АФК "Система" (-3,1%), "Алросы" (-2,6%), "Фармсинтеза" (-2,4%), "Новатэка" (-2,2%).

В то же время вслед за золотом (прибавляющим сейчас в стоимости около 2%) выросли в цене акции Petropavlovsk (+8,2%), "Селигдара" (+5,2%), Polymetal (+3,6%), "Полюса" (+3,9%). Также подорожали "модные" в последнее время акции "Яндекса" (+1,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС после обновления локальных максимумов направились в сторону поддержек на уровнях 3040 и 1310 пунктов, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Если индикаторам не удастся удержать указанные отметки, можно ожидать развития снижения в район 3000 и 1280 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3010-3115 пунктов", — добавила она.

Вторник может быть неоднородным по динамике, в свою очередь рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". "По нашим оценкам, индекс Мосбиржи во вторник сформируется в диапазоне 3020-3075 пунктов", — оценил он.