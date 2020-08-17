МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота колеблется вокруг психологической отметки в 2 тысячи долларов за унцию в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 2,45%, или на 47,75 доллара, до 1997,35 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель вырос до 2000,35 доллара за унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 6,06% — до 27,665 доллара за унцию.

За прошлую неделю котировки золота опустились на 4% на фоне роста доходности гособлигаций США. Удешевление металла поддерживалось также коррекцией после предшествующего рекордного роста, до 2089,2 доллара за унцию 7 августа. В результате цена на золото опускалась ниже 1900 долларов.