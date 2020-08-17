МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Рубль ощутимо снижается и к доллару, и к евро на фоне снижения спроса инвесторов на российские активы.

Продажи рублевых гособлигаций оказывают давление на курс российской валюты, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.23 мск растёт на 57 копеек, до 73,44 рубля, курс евро — на 90 копеек, до уровня 87,15 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в понедельник существенно слабеет, отыгрывая снижение спроса инвесторов на рублевый госдолг и их частичный выход из него.

Отдельные выпуски ОФЗ с фиксированным купоном к концу торгов просели, отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс". "Особенно сильно упали котировки ОФЗ 26225 с погашением в 2034 году, 26233 (2035 год) и ОФЗ 26230 с погашением в 2039 году. Они потеряли более 1,5 процентного пункта в цене, доходность превысила 6% годовых", — говорит он.

Однако котировки коротких бумаг изменились незначительно, не изменились котировки ОФЗ с индексируемым купоном, заметил эксперт. Это говорит о том, что нет бегства из рублевых бумаг, но игроки "перекладываются" в наиболее защищенные от инфляции бумаги, сказал Ващенко.

Впрочем, на днях Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПК серии 24021 с погашением в апреле 2024 года в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Это также свидетельствует об упавшем спросе на рублевый долг.

Турецкая лира опустилась на рекордные минимумы доллару, в результате давление возрастает на все развивающиеся валюты, включая рубль, добавляет Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

В остальном же внешний фон остается позитивным. Стоимость нефти марки Brent повышается вечером на 0,6%, до 45 долларов за баррель. Основные западноевропейские биржевые фондовые индексы выросли на 0,2-0,6%, американские фондовые индексы также в основном прибавляют, в пределах 0,8%.

Тем не менее, доллар и евро растут вечером к рублю на 0,8-1,1%. Рублевая цена нефти колеблется при этом немного выше уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Завтра набор факторов для рубля, по нашему мнению, не претерпит значимых изменений. По нашим оценкам, во вторник курс доллара будет колебаться в рамках 73-74,2 рубля", — оценил Бахтин.

Для рубля главным фактором снижения, по всей видимости, остаются возможные санкционные риски, в свою очередь говорит Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Это проявлялось и в том, что рубль активно слабел, теряя более 1% к доллару и евро, несмотря на падение американской валюты на глобальном рынке. Однако уже с середины недели компании-экспортеры начнут подготовку к основным налоговым платежам (основные расчеты в следующий вторник), и текущее ослабление рубля является хорошей возможностью для конвертации валютной выручки по привлекательному курсу", — заключил он.