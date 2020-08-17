МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Доля вечерней сессии на фондовом рынке Московской биржи, по результатам полутора месяцев с её запуска, составляет около 5% от объемов основной сессии, рассказал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления торговой площадки Игорь Марич.

Вечерняя торговая сессия на фондовом рынке Мосбиржи стартовала 22 июня. Она, по мнению биржи, повышает доступность финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставляет дополнительные возможности для реализации торговых стратегий, включая хеджирование и арбитраж со срочным и валютным рынками, а также с международными площадками. Сначала были доступны 25 бумаг из индекса Мосбиржи, а с 3 августа можно заключать сделки со всеми акциями из базы расчета этого индекса.

"Это делалось для того, чтобы дать в первую очередь ритейловым клиентам возможность эффективно работать на рынке в те часы, когда это им наиболее удобно. Действительно, результаты показывают, что это было сделано не зря — у нас больше 5% доля вечерней сессии. Мы, в принципе, если честно, таргетировали менее амбициозные цифры", — рассказал Марич, выступая на конференции ACI Russia Congress 2020.

При этом в отдельные дни доля вечерней сессии доходит до 7-8%, а среднедневной объем торгов там составляет 3,3 миллиарда рублей.

Также, по словам Марича, около 70% объема торгов вечерней сессии приходится на физических лиц против 40% на основной сессии. "Это, в принципе, как раз довольно ожидаемая картина для нас", — заключил он.