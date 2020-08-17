МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Чистый убыток банка "Зенит" по МСФО в первом полугодии текущего года составил 586,449 миллиона рублей против чистой прибыли в 739,237 миллиона рублей годом ранее, говорится в отчете кредитной организации.

Операционные доходы банка сократились в 1,8 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года и составили 3,19 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения составил 348,969 миллиона рублей против прибыли в 628,042 миллиона рублей годом ранее.

Чистая маржа банка уменьшилась на 16,8% и составила 2,925 миллиарда рублей, чистая маржа после создания резерва под обесценение кредитного портфеля уменьшилась в 3 раза и составила 1,24 миллиарда рублей. Активы "Зенита" с начала года уменьшились на 7,8% и составили 215,879 миллиарда рублей, обязательства уменьшились на 7,7% и составили 192,793 миллиарда рублей.

Банковская группа "Зенит" образована в 2005 году. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 июля занимал 38-е место в банковской системе РФ.