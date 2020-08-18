МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром растет, закрепившись на отметке примерно в две тысячи долларов, на фоне удешевления доллара, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.24 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,18%, или на 3,6 доллара — до 2002,3 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,03% — до 27,953 доллара за унцию.

Во вторник доллар несколько дешевеет к основным мировым валютам из-за снижения доходности гособлигаций США. Такая динамика поддерживает стоимость золота, которое в таком случае становится более доступным для владеющих другой валютой инвесторов.

Цена на золото в понедельник уже выросла почти на 3%, частично отыграв падение прошлой недели. Базовыми факторами поддержки для металла остаются глобальная неопределенность вокруг перспектив восстановления мировой экономики, мер стимулирования и сроков снятия карантинных ограничений.

Рынки продолжают ожидать публикацию протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая ожидается в среду. Участники торгов надеются получить от регуляторов комментарии по экономической ситуации и подсказки по дальнейшей монетарной политике. Данные протокола могут повлиять на курс доллара, что отразится также на стоимости золота.