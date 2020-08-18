Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 18 августа
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|11:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|13:00
|EUR
|Еврозона — Встреча министров финансов ЕС
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль)
|3,5%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (июль)
|1,258 млн
|1,32 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (июль)
|17,3%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (июль)
|1,186 млн
|1,24 млн
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-4,4 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Группа Черкизово — СД (о созыве ВОСА и его повестке дня, рекоменд. по див-дам 1П2020)
|48,79 (1П2019) + 60,92 (фин) — див-д 2019
|RUB
|Полюс — ГОСА (реестр закрыт 25.07.2020, в заочной форме)
|131,11 (1П2018) + 143,62 (фин) — див-д 2018
|162,98 (1П2019) + 244,75 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.08.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200818/831923212.html