МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
11:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    
11:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
13:00 EUR Еврозона — Встреча министров финансов ЕС    
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль) 3,5%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (июль) 1,258 млн 1,32 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (июль) 17,3%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (июль) 1,186 млн 1,24 млн
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,4 млн барр  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Группа Черкизово — СД (о созыве ВОСА и его повестке дня, рекоменд. по див-дам 1П2020) 48,79 (1П2019) + 60,92 (фин) — див-д 2019  
  RUB Полюс — ГОСА (реестр закрыт 25.07.2020, в заочной форме) 131,11 (1П2018) + 143,62 (фин) — див-д 2018 162,98 (1П2019) + 244,75 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.08.2020) — див-д 2019

 

 

 