МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника немного повышается к доллару, пытаясь отыграть ощутимое падение понедельника. Евро перешел к росту после снижения на старте торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 8 копеек — до 73,65 рубля, курс евро повышался на 13 копеек – до 87,63 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 86 копеек — до 73,74 рубля, а евро подскочил на 1,25 рубля — до 87,50 рубля.

Стоимость нефти утром снижается на 0,5% — до 45,16 доллара за баррель сорта Brent.