МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник опускаются, риски вокруг отношений США и Китая, а также ситуация с пандемией коронавируса сдерживают торги, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 10.49 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,43% — до 6101,35 пункта, французский CAC 40 — на 0,25%, до 4959,61 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,31%, до 12880,45 пункта.

Новости по отношениям Вашингтона и Пекина сдерживают настроения инвесторов. В понедельник госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Ситуация с пандемией коронавируса продолжает подкреплять опасения по перспективам восстановления экономики региона. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 21,5 миллиона случаев заражения, свыше 767 тысяч человек скончались.

Акции горнодобывающей BHP дешевеют в Лондоне на 2,4% после публикации финотчетности. Компания ранее сообщила о снижении чистой прибыли и выручки по итогам 2019-2020 фингода, а также о росте долга и капзатрат.