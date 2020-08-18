МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.49 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 2,2% — до 5,34 доллара, "Новатэка" — на 1,56%, до 158,95 доллара, "Лукойла" — на 0,61%, до 72,08 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,27% — до 5,2 доллара, "Газпром нефти" — на 0,67%, до 22,4 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 1,32% — до 28,29 доллара, "Северстали" — на 1,23%, до 13,18 доллара, НЛМК — на 1,61%, до 22,07 доллара.

Бумаги ВТБ не изменялись в цене и оставались на отметке в 0,99 доллара, Сбербанка — дорожали на 1,09%, до 13,01 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,31% — до 24,07 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,71% — до 5,68 доллара, "Магнита" — на 1,27%, до 15,48 доллара. Расписки "Ленты" росли в цене на 0,54% — до 2,82 доллара.