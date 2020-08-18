МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Индекс государственных облигаций Московской биржи во вторник продолжил снижение понедельника, опускаясь к уровням мая текущего года, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс государственных облигаций Московской биржи — основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.

По состоянию на 12.11 мск индекс снижается на 0,17% к предыдущему закрытию до 153,08 пункта. Для сравнения: 8 мая на открытии торгов индекс находился на отметке 152,87 пункта.

Снижение цены гособлигаций означает рост их доходностей, то есть по сути процентов, которые платит Минфин РФ владельцам бумаг. При этом в обычной ситуации доходности госбондов движутся в одном направлении со ставкой ЦБ, которая в России сейчас снизилась до 4,25% годовых с 5,5% в мае.

По мнению аналитиков, российский долговой рынок находится под давлением продавцов на фоне неопределенности в отношении политической ситуации в Белоруссии.