МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем снижается по отношению к другим основным мировым валютам на фоне сокращения доходности гособлигаций США и падения спроса на надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.56 мск курс евро к доллару рос до 1,1905 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1869 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 105,62 иены со 105,99 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,34%, до 92,54 пункта.

Снижению курса доллара способствовал подъем рисковых настроений на фондовых биржах. Биржи США в понедельник закрылись в основном ростом индексов. Инвесторы с некоторым оптимизмом оценили отсрочку торговых переговоров между США и Китаем, поскольку это оставило соглашение в силе и укрепило уверенность рынков в том, что торговые отношения могут сохраняться даже в условиях растущей напряженности между странами.

Ралли технологических акций добавило позитивных настроений, что, в совокупности с падением доходности гособлигаций США, оказало давление на американскую валюту.

"Исходным фактором движений, которые мы наблюдаем сегодня, является общая слабость доллара", — отметил старший валютный стратег Barclays Синичиро Кадота (Shinichiro Kadota), которого цитирует агентство Рейтер.

Рынки продолжают ожидать публикацию протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на среду. Инвесторы ждут комментариев регулятора по ситуации вокруг восстановления экономики страны после спада, вызванного пандемией коронавируса.