МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем слабо снижаются, инвесторы взвешивают вероятные риски переизбытка сырья, также ожидая новостей с заседаний ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.22 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,13% — до 45,31 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,23% — до 42,78 доллара за баррель.

На фоне неопределенности с восстановлением спроса ввиду возникновения новых вспышек коронавируса и ввода некоторыми странами новых карантинных мер участники рынка оценивают возможные риски возникновения переизбытка предложения на нефтяном рынке.

С августа ОПЕК+ продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме, чем ранее. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Кроме того, во вторник присутствует некоторое коррекционное снижение цен. В понедельник нефть подорожала в пределах 1%.

Инвесторы также следят за новостями вокруг заседаний ОПЕК+, которые проходят на этой неделе.