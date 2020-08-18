18 авг — Dow Jones. Фьючерсы на фондовые индексы США колеблются. Инвесторы ждут развития событий вокруг пакета мер стимулирования и в сфере торговых отношений США с Китаем. Объемы торгов невелики.

Фьючерсы на S&P 500 то слега рос, то немного снижался, а на момент написания статьи набирал менее 0,2%. Накануне индексу чуть-чуть не хватило до рекорда. В Европе Stoxx Europe 600 подрос на 0,4%.

"Обычный август: все идет очень и очень медленно", – отмечает Сима Шах, главный стратег Principal Global Investors.

На премаркете акции Home Depot подскочили более чем на 3%. Этот ретейлер товаров для дома и ремонта отчитался о превосходящих ожидания результатах. Компания выиграла за счет того, что во время карантина многие американцы решили заняться ремонтом.

В 12.30 по Гринвичу инвесторы смогут узнать свежие данные по состоянию рынка жилья в США. Министерство торговли опубликует данные по закладке домов в июле. Согласно оценкам экономистов, этот показатель строительства домов в июле должен был вырасти на 3,7% в сравнении с июнем. В июне также был зафиксирован рост: закладки новых домов подскочили на 17,3%.

На рынок оказывают давление опасения насчет перспектив нового законопроекта по ассигнованиям в конгрессе. Судя по всему, переговоры зашли в тупик. Как указали в заметке аналитики Deutsche Bank, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что идущие переговоры не обязательно завершатся договоренностями, а также в СМИ появились сообщения, что республиканцы рассматривают вариант дальнейшего сокращения объемов стимулирования, и все это негативно влияет на настрой.

Кроме того, инвесторов все еще беспокоит вероятность усугубления разногласий между Пекином и Вашингтоном. Министерство торговли США накануне издало новые правила, ограничивающие доступ Huawei Technologies к чипам иностранного производства. Это очередная ограничительная мера администрации Трампа в отношении доступа китайской компании к ключевым комплектующим. По новым правилам неамериканские компании не могут продавать Huawei чипы, произведенные с помощью американских технологий, без особой лицензии.

"Что сказывается на настрое, так это торговые разногласия между США и Китаем, – добавила Шах. – Инвесторы понимали, что напряженность перед выборами усилится, но не ждали конкретных действий".

По ее словам, новые ограничения "могут иметь далеко идущие последствия" для технологических компаний, что, в свою очередь, может отразиться на рынке в целом, ведь акции этого сектора служат движущей силой ралли в США и Азии.

Одновременно с восстановлением ключевых индексов акций в последние месяцы улучшались условия кредитования, и оба этих процесса обеспечивались мерами центробанков по смягчению условий заимствований. Однако инвесторы и аналитики все еще беспокоятся о том, насколько устойчивым будет ралли на фоне текущих экономических условий и разногласий Вашингтона и Пекина.

Как заметил Томас Хирст, стратег по европейским кредитным рынкам в CreditSights, "невероятно, но во 2-м квартале 2020 года был сильнейший на нашей памяти квартальный спад" экономики в США и Европе. По его мнению, позднее в этом году темпы экономического восстановления с большой вероятностью замедлятся. "По мере приближения сентября может быть разумным снизить риски, чтобы в 4-м квартале в случае смены настроя не делать все в спешке".

Доходность 10-летних гособлигаций продолжила сокращаться и составляет 0,677% против вчерашних 0,683%. Это может говорить о том, что инвесторы отчасти теряют интерес к риску.

Число смертей от коронавируса в мире приблизилось к 775 000. В начале недели поступили обнадеживающие новости: в США число новых случаев в день оказалось минимальным почти за 8 недель.

В Азии большинство фондовых индексов завершили торги с небольшими изменениями. Shanghai Composite вырос на 0,4% и достиг максимума с февраля 2018 года. В понедельник также произошел подъем, связанный с вливанием средств центробанком Китая в финансовую систему.

Как считает Дэниел Со, стратег China Merchants Bank International, действия центробанка Китая показывают, что ужесточения денежно-кредитной политики не будет. Однако существенного дальнейшего смягчения он тоже не ожидает.

"Я думаю, что Китай не станет проводить масштабное смягчение денежно-кредитной политики, а примет более узко направленные налогово-бюджетные меры, чтобы простимулировать потребление на внутреннем рынке и увеличить затраты на инфраструктуру", – сказал стратег.

В прошлом месяце индексы Китая достигли многолетних максимумов в свете оптимизма по поводу экономического восстановления и признаков поддержки растущих рынков со стороны властей, хотя потом часть позиций была утрачена. Однако, по словам Со, перспективы роста экономики Китая все еще туманные, учитывая мировой спад и напряженность в отношениях с США.

В Южной Корее Kospi Composite снизился на 2,5% в свете растущих опасений насчет увеличения числа случаев коронавируса в стране.

— Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ