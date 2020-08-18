МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль ощутимо прибавляет к доллару и евро в рамках коррекции после существенного провала, зафиксированного накануне.

Рост западных фондовых индексов сигнализирует о спросе на рисковые активы.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.38 мск падал на 58 копеек, до 73,16 рубля, курс евро — на 42 копейки, до уровня 87,07 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 86 копеек — до 73,74 рубля, а евро подскочил на 1,25 рубля — до 87,50 рубля.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ПОТЕРИ

Российская валюта во вторник растет к доллару и евро, корректируя ощутимое снижение начала недели.

Поддержка приходит со стороны растущих фондовых площадок, сигнализирующих о спросе на рисковые активы. Основные западноевропейские биржевые фондовые индексы поднимаются на 0,3-0,6%, американские фондовые фьючерсы повышаются на 0,2-0,3%.

Ожидание новостей по новому пакету поддержки экономики в США поддерживают оптимизм инвесторов. Власти страны продолжают обсуждать размер пакета поддержки: президент Дональд Трамп предлагает выделить около 1 триллиона долларов дополнительно к уже потраченным примерно 3 триллионам, в то время как демократы хотят до 2 триллионов долларов дополнительного финансирования.

При этом стоимость нефти марки Brent снижается на 0,4%, до 45,2 долларов за баррель. На фоне неопределенности с восстановлением спроса ввиду возникновения новых вспышек коронавируса и ввода некоторыми странами новых карантинных мер участники рынка оценивают возможные риски возникновения переизбытка предложения на нефтяном рынке. Впрочем, уровень цен остается достаточно высоким, чтобы помешать росту курса российской валюты.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,5-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется при этом около уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Сверхмягкие монетарные условия, позитивная экономическая статистика и ожидания эффективной вакцины — все это удерживает мировые рынки на относительно высоких уровнях и может способствовать их дальнейшему росту, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Большинство развивающихся валют во вторник демонстрирует позитивную динамику, ускорив рост. Турецкая лира обновила сегодня минимум лишь символически, и к текущему моменту отыграла существенную часть сегодняшних потерь. На краткосрочном горизонте более вероятно сохранение разнонаправленной динамики российской валюты. Для доллара коридор ожидаемых колебаний находится в границах 72,64-74,11 рубля, для евро — в диапазоне 85,65-88 рубля", — оценил Бабин.

В ближайшие дни основное влияние на курс рубля продолжат оказывать геополитические факторы, считает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

"В то же время, если ситуация будет достаточно спокойной, то поддержку рублю обеспечат экспортеры, которые будут наращивать продажи валютной выручки в преддверии налоговых выплат августа — в начале следующей недели. Поэтому наш базовый сценарий предполагает, что курс удержится около отметки 73,5 рубля за доллар", — оценил он.