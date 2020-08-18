МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается, отыгрывая внешний позитив.

Рост фондовых индексов Западной Европы и США, а также стабилизация котировок нефти около 45 долларов за баррель сорта Brent поддерживает стоимость российских активов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 15.49 мск повышается на 0,13%, до 3056,41 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,78%, до 1318,9 пункта.

ОПИРАЯСЬ НА ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российский фондовый рынок во вторник повышается, отыгрывая улучшение внешнего фона и возврат спроса на рисковые активы.

Так, основные западноевропейские биржевые фондовые индексы в основном поднимаются днем на 0,1-0,4%, основные американские фондовые фьючерсы — на 0,2-0,4%.

Ожидание новостей о новом пакете поддержки экономики в США поддерживают оптимизм инвесторов. Власти страны продолжают обсуждать его размер: президент Дональд Трамп предлагает выделить около 1 триллиона долларов дополнительно к уже потраченным примерно 3 триллионам, в то время как демократы хотят до 2 триллионов долларов дополнительного финансирования.

При этом стоимость нефти марки Brent снижается на 0,5%, но остаётся выше 45 долларов за баррель.

В лидерах роста цены — акции "Фармсинтеза" (+1,5%), "Селигдара" (+1,5%), НЛМК (+0,9%), "Акрона" (+0,8%).

Дешевеют ГДР Х5 (-1,4%), Maul.ru (-1,4%), акции "Аэрофлота" (-1,4%), "Детского мира" (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии отступили вверх от поддержек 3040 и 1310 пунктов, но в целом не показывали существенных изменений, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"На данный момент можно говорить об установлении на российской бирже краткосрочного "боковика", который может быть прерван в случае резких движений на зарубежных площадках", — добавила она.

Индексы на краткосрочном горизонте могут перейти к консолидации в диапазоне вчерашних торгов: 3042–3091 пунктов по индексу Мосбиржи и 1301–1337 — по РТС, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"До завершения какой-либо сессии за пределами этого коридора более вероятно сохранение разнонаправленного характера динамики нашего рынка", — заключил он.