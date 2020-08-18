МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках 19 августа не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении министерства.

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 19 августа 2020 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации", — сообщил Минфин.

На прошлой неделе Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.