МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник торгуются в "зеленой зоне", а индекс S&P 500 обновил исторический рекорд, достигнутый в феврале текущего года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.50 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,01%, до 27847,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,56%, до 11191,53 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,29%, до 3391,8 пункта. Минутами ранее показатель достиг 3394,69, тем самым превысив рекордную отметку в 3393,52 пункта, которая была достигнута 19 февраля.

Индекс NASDAQ также торгуется у максимальных значений. Накануне показатель превысил максимум с 7 августа, благодаря скачку стоимости акций Tesla на 11%, которые входят в индекс.

Котировки поддерживают данные о том, что число новых домов в стране в июле выросло на 22,6%, до 1,496 миллиона в месячном выражении. Аналитики ожидали роста показателя только до 1,24 миллиона.

Рынки также продолжают ожидать публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на завтра, включая комментарии регулятора относительно ситуации вокруг восстановления экономики страны после спада, вызванного пандемией коронавируса.

"Самым большим движущим фактором для рынка в настоящее время является то, что центральные банки продолжают оказывать поддержку с точки зрения политики. Проблема в том, что значительная часть экономики по-прежнему остается хрупкой", — отметил аналитик Pine Bridge Investments Аник Сен (Anik Sen).