МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Евро дорожает к доллару, доходя до максимума с мая 2018 года, на уверенности инвесторов в более быстром восстановлении экономики стран валютного блока, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.37 мск курс евро к доллару растёт до 1,1934 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1869 доллара за евро. При этом ранее в ходе торгов он доходил до 1,966 доллара, максимума с мая 2018 года. Курс доллара к иене снижается до 105,43 иены со 105,99 иены накануне. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 0,48%, до 92,41 пункта.

Основным фактом, оказывающим поддержку курсу евро, стал тот факт, что европейские страны начали своевременно реагировать на возникновение новых вспышек коронавируса с целью минимизировать их последствия для экономики. Рост евро к доллару отражает ожидания инвесторов, что Европа быстрее оправится после коронавируса, чем США. А планы ЕС стимулировать экономику, в том числе путем увеличения выпуска облигаций, также рассматриваются рынками как долгосрочная поддержка европейской валюты.

"Оглядываясь назад, мы явно недооценили совместное влияние на валютный рынок более низких темпов роста США, низких процентных ставок и Фонда восстановления ЕС", — приводит газета Financial Times мнение стратега JPMorgan Пола Мегдьеши (Paul Meggyesi). Издание добавляет, что в пятницу JPMorgan повысил прогноз курса евро на конец года до 1,2 доллара с предыдущих 1,13.

В то же время на американскую валюту во вторник оказывает давление снижение доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается второй день подряд.

Кроме того, валютные трейдеры обеспокоены неопределенностью вокруг состояния американской экономики и её влиянием на доллар. К рискам относятся президентские выборы в США и вероятность того, что число случаев заражения коронавирусом может резко начать увеличиваться осенью и зимой.