МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти во вторник вечером на фоне снижения курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,37%, или на 7,65 доллара — до 2006,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,64%, до 27,85 доллара за унцию.

Доллар во вторник дешевеет к евро и иене на фоне сохранения неопределенности вокруг состояния американской экономики. Среди других факторов риска — президентские выборы в США и вероятность того, что число случаев заражения коронавирусом может резко начать увеличиваться осенью и зимой. Ослабление доллара поддерживает стоимость золота, которое в таком случае становится более доступным для владеющих другой валютой инвесторов.

Цена на золото накануне уже выросла почти на 3%, частично отыграв падение прошлой недели. Базовыми факторами поддержки для драгметалла остаются глобальная неопределенность вокруг перспектив восстановления мировой экономики, мер стимулирования и сроков снятия карантинных ограничений.

Рынки также продолжают ожидать публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая ожидается в среду. Участники торгов надеются получить от регуляторов комментарии об экономической ситуации и подсказки о дальнейшей монетарной политике. Данные протокола могут повлиять на курс доллара, что отразится также на стоимости золота.