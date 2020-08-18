МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись во вторник снижением на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем, инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,82%, до 6077,04 пункта, французский CAC 40 — на 0,68%, до 4938,06 пункта, немецкий DAX — на 0,33%, до 12877,4 пункта.

В последнее время напряженность между Китаем и США оказывает давление на уверенность мировых рынков, побуждая инвесторов отказываться от риска в пользу более надежных активов. Так, накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. Обе стороны также отложили запланированный обзор первой части торгового соглашения. Их встреча должна была состоятся 15 августа, но была перенесена на неопределенный срок.

Давление на индексы также оказали корпоративные новости. Акции BHP Group на торгах в Лондоне снизились в цене на 2,5%, поскольку компания сообщила о 4%-ном падении годовой прибыли и о сокращении дивидендов. Бумаги датского производителя ювелирных изделий Pandora подешевели на 7,5% после сообщения о росте числа закрытых магазинов в августе и о 20%-ном снижении продаж.

Распространение коронавируса в мире также по-прежнему оказывает влияние на настроения рынков. Как сообщают СМИ, в Германии за последние сутки было зарегистрировано самое большое количество новых случаев инфицирования почти за четыре месяца.