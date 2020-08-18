МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом своей стоимости, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,03%, до 5,33 доллара, "Новатэка" — на 1,15%, до 158,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,56%, до 72,04 доллара, "Газпрома" — на 0,51%, до 5,16 доллара, "Газпром нефти" — на 0,9%, до 22,45 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 1,65%, до 28,38 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 0,38%, до 13,07 доллара, НЛМК — на 0,55%, до 21,84 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,71%, до 0,98 доллара, Сбербанка — на 0,23%, до 12,84 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,83%, до 24,35 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,35%, до 5,66 доллара, "Магнита" — на 1,44%, до 15,51 доллара. Цена расписок "Ленты" не изменилась в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 2,81 доллара.