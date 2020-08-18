МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций изменился разнонаправленно по основным биржевым индикаторам, отыгрывая ощутимое укрепление рубля к доллару, при этом индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вторника незначительно подешевел, отыгрываю умеренно негативную внешнюю конъюнктуру.

Переход к закрытию дня фондовых индексов Западной Европы в минус и неопределенная динамика рынка нефти оказали давление на стоимость российских активов.

В итоге рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,06%, до 3050,7 пункта, а долларовый индекс РТС повысился на 0,21%, до 1311,52 пункта.

Курс доллара по состоянию на 19.28 мск снижался на 48 копеек, до 73,26 рубля.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок во вторник не показал единой динамики. В первой половине дня он отыгрывал улучшение внешнего фона и возврат спроса на рисковые активы.

Однако к закрытию дня основные западноевропейские биржевые фондовые индексы снизились на 0,3-0,8%, американские фондовые индексы при этом менялись вечером разнонаправленно в пределах 0,7%. Это способствовало тому, что рынок акций РФ растерял к закрытию весь рост по рублевому индексу.

Инвесторы обеспокоены усилением напряженности в отношениях между США и Китаем. Так, накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. Обе стороны также отложили запланированный обзор первой части торгового соглашения. Их встреча должна была состояться 15 августа, но была перенесена на неопределенный срок.

При этом стоимость нефти марки Brent большую часть дня торговалась в легком минусе, а вечером почти не менялась в цене, оставаясь в районе 45,4 доллара за баррель.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции "М.Видео" (+3,3%), ТМК (+0,8%), Qiwi (+0,7%), "Акрона" (+0,9%).

Наиболее заметно снизились в цене акции "Алросы" (-1,9%), Petropavlovsk (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,7%), "Распадской" (-1,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пока нет причин для развития уверенного восходящего или нисходящего тренда в ценах на энергоносители, рассуждает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс", говоря о факторах динамики российских акций. Уже на следующей сессии нефть может снова оказаться в диапазоне 45,5-46 долларов либо опуститься ближе к 44 долларам, что не меняет общую нейтральную картину в ценах, сформировавшихся на конец лета, отметил он.

"В таких условиях индекс РТС остается в коридоре 1300-1320 пунктов. Мы ожидаем, что на ближайшей сессии боковой тренд сохранится. У долларового бенчмарка недостаточно драйверов, чтобы прорваться выше 1340 пунктов, но и причин для коррекции ниже 1280 пунктов пока не просматривается. Мы не исключаем, что до 3100 пунктов индекс Мосбиржи доберется в одну из двух ближайших сессий", — оценил Емельянов.

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник воздержались от обновления достигнутых накануне локальных пиков 3090 пунктов и 1336 пунктов соответственно, но также удерживались выше поддержек 3040 и 1310 пунктов, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Краткосрочная техническая картина на данный момент может характеризоваться как коррекция, которая не представляет для "быков" особенной опасности до падения индексов ниже 3000 и 1275 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3000-3100 пунктов", — оценила она.

Индекс Мосбиржи в середине недели будет колебаться в пределах 3010-3070 пунктов, в свою очередь считает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".