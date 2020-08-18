МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль прибавляет во вторник к доллару и в меньшей степени — к евро, отыгрывая обновление курсом европейской валюты на форексе более чем двухлетних максимумов выше 1,19 доллара, следует из данных Московской биржи.

Попытки коррекционного разворота вверх ценового индекса российских облигаций RGBI поддерживают спрос на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.11 мск снижался на 43 копейки, до 73,30 рубля, курс евро — на 2 копейки, до уровня 87,48 рубля, следует из данных Мосбиржи.

КОРРЕКЦИЯ ВВЕРХ

Российская валюта вечером растет к доллару и в меньшей степени — к евро, корректируя ощутимое снижение понедельника.

Поддержка пришла с российского рынка госдолга. Так, ценовой индекс российских облигаций RGBI после утреннего обновления минимума с мая большую часть торгов понедельника восстанавливался. Это свидетельствует о возврате хотя бы коррекционного спроса на рублевый госдолг.

Отчасти этому могло поспособствовать решение Минфина России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках не проводить аукционы по размещению ОФЗ 19 августа. Это сократит ожидаемое предложение госбумаг на рынке.

Неопределенные внешние сигналы не дали рублю полноценно восстановиться после ощутимого падения накануне.

Так, к закрытию дня основные западноевропейские биржевые фондовые индексы снизились на 0,3-0,8%, американские фондовые индексы при этом менялись вечером разнонаправленно в пределах 0,6%.

Инвесторы обеспокоены усилением напряженности в отношениях между США и Китаем. В частности, накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. Обе стороны также отложили запланированный обзор первой части торгового соглашения. Их встреча должна была состояться 15 августа, но была перенесена на неопределенный срок.

При этом нефть марки Brent большую часть дня торговалась в легком минусе, а вечером почти не менялась в цене, оставаясь в районе 45,4 доллара за баррель.

В итоге доллар снижается вечером к рублю на 0,5%, евро — на 0,05%. Рублевая цена нефти колеблется при этом выше уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На завтрашних торгах ожидается повышательное движение основных резервных валют: доллар способен вернуться к 74 рублям, евро будет торговаться в диапазоне 87,5-88 рублей, оценил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

Признаки стабилизации ситуации в Белоруссии и августовский налоговый период оказывали поддержку рублю, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".

"Доллар застрял в довольно узком диапазоне 72,7-74 рубля, выход из диапазона, скорее всего, будет сопровождаться повышенной волатильностью. По-прежнему оцениваем как высокую вероятность роста курса доллара до 75 рублей в обозримом будущем", — добавил он.