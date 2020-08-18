ВАШИНГТОН, 18 авг /ПРАЙМ/. Американские индексы S&P 500 и NASDAQ побили рекорды, несмотря на отсутствие нового стимулирования экономики со стороны конгресса.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи S&P 500 вырос на 0,23%, до 3389,79 пункта — это выше предыдущего рекорда в 3386,15 пункта, достигнутого в феврале. Таким образом, S&P официально нивелировал падение более чем на треть на пике пандемии коронавируса.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос до 0,73%, до 11210,84 пункта, побив рекорд второй день подряд. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 0,24%, до 27777,72 пункта.

Тем временем Белый дом и республиканцы не могут договориться с демократами в конгрессе о стимулировании экономики и возможных дальнейших усиленных выплатах по безработице. Белый дом согласен выделить на 1 триллион долларов, а демократы требуют как минимум 2-миллиардный пакет поддержки.