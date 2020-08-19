Трамп заявил, что отложил переговоры с КНР по торговле из-за коронавируса
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ВАШИНГТОН, 19 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил переговоры с КНР по торговле из-за коронавируса.
"Я не хочу сейчас говорить с Китаем", — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Аризоне.
На вопрос, выйдут ли США из уже заключенной "первой фазы" соглашения о торговле с КНР, Трамп ответил: "Посмотрим".
Ранее Трамп обвинял КНР в распространении коронавируса.
https://1prime.ru/Financial_market/20200819/831926625.html