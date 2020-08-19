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ВАШИНГТОН, 19 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил переговоры с КНР по торговле из-за коронавируса.

"Я не хочу сейчас говорить с Китаем", — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Аризоне.

На вопрос, выйдут ли США из уже заключенной "первой фазы" соглашения о торговле с КНР, Трамп ответил: "Посмотрим".

Ранее Трамп обвинял КНР в распространении коронавируса.