ВАШИНГТОН, 19 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не отказывался от заключенной ранее торговой сделки с КНР, но новых переговоров по торговле с Пекином не будет, страны обсуждают лишь реализацию предыдущих соглашений, заверил журналистов глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о приостановке переговоров с Китаем из-за коронавируса, в распространении которого администрация Трампа винит Пекин.

"Никаких переговоров не будет. Конечно, торговые представители говорят друг с другом на регулярной основе. Думаю, что со стороны президента и многих американцев есть большое раздражение относительно отсутствия транспарентности (со стороны КНР — ред.) в том, что касается коронавируса", — сказал Медоуз журналистам.

Вместе с тем, он опроверг предположение, что существующие договоренности могут быть отменены.

"Не думаю, что он (Трамп — ред.) сказал, что выходит из сделки. Он сказал, что пересматривает ее", — уточнил Медоуз.

Он также добавил, что переговоры не просто отложены — новых раундов не предвидится.

"Перенесенных переговоров нет. И запланированных переговоров на данный момент нет. (Торгпред США Роберт) Лайтхайзер продолжает обсуждения со своими китайскими коллегами относительно закупок и выполнения их (КНР — ред.) обязательств", — заключил Медоуз.