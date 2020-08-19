События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 августа
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-420 млрд йен
|-30 млрд йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (июль)
|-26,2%
|-19,2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (июль)
|-269,3 млрд йен
|11,6 млрд йен (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,1%
|-0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|0,6%
|0,6%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июль)
|2,4%
|1,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|1,2%
|1,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|0,4%
|0,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,3%
|-0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|1,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,8%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь)
|5,7%
|10%
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|1,731 млн барр
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-4,512 млн барр
|-2,475 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,336 млн барр
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Global Ports — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Global Ports — телеконференция менеджмента
|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY)
|RUB
|МТС — телеконференция менеджмента
|RUB
|Qiwi — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
https://1prime.ru/Financial_market/20200819/831927421.html