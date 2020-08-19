МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -420 млрд йен -30 млрд йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (июль) -26,2% -19,2% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (июль) -269,3 млрд йен 11,6 млрд йен (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,1% -0,1%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 0,6% 0,6%
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июль) 2,4% 1,1%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 1,2% 1,2%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 0,4% 0,4%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,3% -0,3%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,4%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 1,1%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,8% 0,4%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь) 5,7% 10%
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге 1,731 млн барр  
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -4,512 млн барр -2,475 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,336 млн барр  
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Global Ports — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Global Ports — телеконференция менеджмента    
  RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY) RUB МТС — телеконференция менеджмента    
  RUB Qiwi — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    

 

 

 