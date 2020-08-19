Рубль после попыток укрепления стабилизируется в начале дня
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Рубль символически меняется около уровней предыдущего закрытия в начале дня после попыток роста к доллару и евро в первые минуты торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 2 копейки, до 73,18 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 87,36 рубля.
Стоимость нефти утром снижается на 0,8%, до 45,08 доллара за баррель по марке Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20200819/831927688.html