МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Рубль символически меняется около уровней предыдущего закрытия в начале дня после попыток роста к доллару и евро в первые минуты торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 2 копейки, до 73,18 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 87,36 рубля.

Стоимость нефти утром снижается на 0,8%, до 45,08 доллара за баррель по марке Brent.