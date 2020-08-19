МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,04%, до 5,33 доллара, "Новатэка" — на 0,38%, до 157,7 доллара, "Лукойла" — росла на 0,12%, до 72,13 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,27% — до 5,15 доллара, "Газпром нефти" — на 1,23%, до 22,18 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опускалась на 0,34% — до 28,29 доллара, "Северстали" — росла на 0,84%, до 13,18 доллара, НЛМК — увеличивалась на 0,82%, до 22,02 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,61% до 0,98 доллара, Сбербанка — на 0,45%, до 12,9 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,1% — до 24,32 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 1,32% — до 5,58 доллара, "Магнита" — на 0,65%, до 15,41 доллара. Расписки "Ленты" не изменялись в цене и оставались на уровне предыдущего закрытия в 2,81 доллара.