МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Гособлигации Белоруссии на открытии торгов на Московской бирже в среду демонстрируют небольшой рост после падения последних дней на фоне сообщений о забастовках предприятий в стране и ожиданий возможных санкций со стороны США и ЕС, следует из данных торгов.

В частности, цена облигаций "Республика Беларусь 07" с погашением 1 мая 2025 года составляет на 11.27 мск 95% от номинала. Доходность последней сделки составляет 10,09% годовых. Во вторник торги бумагами закрылись на уровне 94,57% от номинала. Гособлигации "Республика Беларусь 03" с погашением 3 августа 2022 года торгуются на уровне 97,5% от номинала. Доходность последней сделки составила 10,29% годовых. Во вторник торги бумагами закрылись на уровне 97,4% от номинала.

Выпуск "Республика Беларусь 04" с погашением 3 августа 2022 года торгуется на уровне 98% от номинала. Доходность последней сделки составляет 10,04% годовых. Во вторник цена бумаг на закрытии торгов составила 97,5% от номинала.

Главы государств и правительств стран Евросоюза обсудят в среду в режиме видеоконференции ситуацию в Белоруссии после президентских выборов, а также введение индивидуальных санкций за непропорциональное применение силы против демонстрантов и фальсификацию результатов голосования.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.