МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые рынки в среду поднимаются, рекордная динамика основных индексов США поддержала торги, инвесторы также оценивают корпоративные новости и макростатистику, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,2% — до 6088,55 пункта, французский CAC 40 — на 0,38%, до 4956,56 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,36%, до 12928 пунктов.

Днем ранее американский индекс широкого рынка S&P 500 обновил исторический рекорд впервые с февраля, достиг исторического максимума и индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, причем второй день подряд. Рекордный рост в США несколько поддерживает торги в Европе.

Рынки также отыгрывают данные макростатистики по региону. Так, инфляция в Великобритании в июле в годовом выражении ускорилась до 1% с 0,6% в июне, хотя ожидалось сохранение инфляции на июньском уровне. В результате курс фунта стерлингов несколько укрепляется к доллару, а более дорогая национальная валюта снижает относительный доход компаний-экспортеров. В результате FTSE 100 показывает более слабый рост.

Трейдеры также оценивают данные по инфляции в еврозоне. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по окончательной оценке, ожидаемо ускорилась до 0,4% с уровня июня в 0,3%. В месячном выражении дефляция составила 0,4% при прогнозе дефляции в 0,3%, месяцем ранее была зафиксирована инфляция в 0,3%.

Акции датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) дорожают на 4,7% после выхода отчетности. Компания сообщила, что ожидает по итогам года показатель EBITDA в районе 6-7 миллиардов долларов, ранее прогноз составлял 5,5 миллиарда. Во втором квартале EBITDA выросла на 25% — до 1,7 миллиарда долларов при прогнозе в 1,6 миллиарда, а выручка опустилась на 6,5% — до 9 миллиардов долларов, ожидался показатель на уровне 8,9 миллиарда.